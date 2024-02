La Maison des Femmes d’Agarez fête ses 21 ans Salle des Fêtes Sainte-Bazeille, samedi 2 mars 2024.

La Maison des Femmes d’Agarez fête ses 21 ans Salle des Fêtes Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne

La Maison des Femmes d’Agarez fête ses 21 ans.

La Maison des Femmes d’Agarez fête ses 21 ans.

Au programme de cette journée :

– Randonnée découverte.

– Divers ateliers de tissage, filage, perles et ficelles…

– Initiations de danse et chant africain.

– Expo-vente d’artisanat de la Maison d’Adagez.

– Contes pour Petits et Grands.

– Buvette et gâteaux orientaux.

– Repas africain (sur réservation jusqu’au 24 février 2024) et concert avec le groupe « L’Air d’ici ». EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 22:00:00

Salle des Fêtes Avenue Charles de Gaulle

Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine boisson.blandine@gmail.com

L’événement La Maison des Femmes d’Agarez fête ses 21 ans Sainte-Bazeille a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Val de Garonne