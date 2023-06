Ateliers et sortie de résidence – La forêt des larmes Cie A.M.K La Maison des Enfants et des Parents au sein de l’association Aide aux Mères et aux Familles Livry-Gargan, 27 juin 2023, Livry-Gargan.

Ateliers et sortie de résidence – La forêt des larmes Cie A.M.K 27 juin – 19 septembre La Maison des Enfants et des Parents au sein de l’association Aide aux Mères et aux Familles Ateliers et sorties de résidence seulement pour les personnes au sein des structures partenaires, préalablement inscrites.

Dans le cadre de ce projet, l’association Un neuf trois Soleil propose une période de résidence et des ateliers autour de la création du spectacle “La Forêt des larmes” de la compagnie A.M.K. Ce spectacle est une installation-spectacle immersive, conçue comme une exploration poétique à la découverte du mystère des larmes. Cinq livres vont être conçus et réalisés par Cécile Fraysse, à partir de dessins, couture et impressions textiles. L’action vise des publics différents (très jeunes enfants – 0-3 ans, enfants en situation de handicap – 2-12 ans et leurs parents, femmes enceintes et jeunes mères isolées) dans quatres structures partenaires :

Centre Social Gagarine, 9 rue des Fontaines, 93230 Romainville – EPT Est Ensemble (93)

Hôpital Ballanger, secteur pédopsychiatrie – Bd Robert Ballanger, 93600 Aulnay-sous-Bois – EPT Paris Terre d’Envol (93)

La Maison des Enfants et des Parents au sein de l’association Aide aux Mères et aux Familles – 8 allée Courbet – 93190 Livry-Gargan – EPT Grand Paris Grand Est (93)

Structure d’accueil des mineures enceintes Colette Coulon – 2 rue Amilcare Cipriani 93400 Saint-Ouen-sur-Seine : cette structure accueille une dizaine de mineures enceintes de leur 6ème mois de grossesse aux 2 ans de l’enfant – EPT Plaine Commune (93)

“La Forêt des larmes” est conçue comme une exploration poétique à la découverte du mystère des larmes. Cette proposition et les ateliers qui en découlent désirent aborder ce sujet par deux portes d’entrée complémentaires et nécessaires : une première ludique, décomplexée et pleine d’humour, adaptée aux tous petits, une seconde plus éclairante et réflexive sur les logiques, rôles et vertus de la larme, adressée aux adultes accompagnants.

La Maison des Enfants et des Parents au sein de l’association Aide aux Mères et aux Familles 8 allée Courbet – 93190 Livry-Gargan – Livry-Gargan 93190 Gargan Seine-Saint-Denis Île-de-France 01. 48. 17. 78. 50 http://www.amfdnep.fr/ Le projet est itinérant il aura lieu dans plusieurs structures sociales du département :

