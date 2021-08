Viviers Cicp Patrimoine Vivarois Ardèche, Viviers La maison des Chevaliers et son logis sud, du moyen-âge au chantier d’aujourd’hui Cicp Patrimoine Vivarois Viviers Catégories d’évènement: Ardèche

Viviers

La maison des Chevaliers et son logis sud, du moyen-âge au chantier d’aujourd’hui Cicp Patrimoine Vivarois, 18 septembre 2021, Viviers. La maison des Chevaliers et son logis sud, du moyen-âge au chantier d’aujourd’hui

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cicp Patrimoine Vivarois

Vous pénétrerez de façon exceptionnelle dans cette grande demeure du Moyen-âge et de la Renaissance. La visite vous permettra aussi une évocation des anciens habitants, une histoire du carreau-mosaïque inventé par un habitant de cette demeure, les copies des anciens papiers peints panoramiques, la reconstitution de la cuisine du XIXe siècle, une présentation de la technique de la taille de la pierre. Depuis plusieurs années, le CICP travaille avec des chantiers jeunes à la réhabilitation de l’aile sud de la Maison des Chevaliers. Avec l’aide de nombreux partenaires (municipalité, communauté de communes, département), le CICP a entreprit les grands travaux de réhabilitation du bâti dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un gîte d’étape cycliste. Les chantiers bénévoles ont notamment permis d’enlever l’enduit XXe siècle de la façade. Une fenêtre à croisée au dernier étage de la façade a récemment était remise en place par un artisan tailleur de pierre. Cette visite de chantier sera l’occasion de découvrir un lieu habituellement fermé à la visite et un chantier de réhabilitation du patrimoine vivarois.

Visite guidée par petit groupe.

Cicp Patrimoine Vivarois 5 place honoré Flaugergues 07220 Viviers

2021-09-18 to 2021-09-19

