Salon étudier, s’installer, travailler, vivre au Canada La Maison des Associations de Solidarité, 16 novembre 2022, Paris.

Salon étudier, s’installer, travailler, vivre au Canada Mercredi 16 novembre, 10h00 La Maison des Associations de Solidarité

Gratuit sur inscription

Air Canada, le CIDJ (Centre d’Information et Documentation Jeunesse) et Eurodesk co-organisent le 1er salon de la mobilité internationale dédié à la destination Canada le Mercredi 16 novembre 2022.

La Maison des Associations de Solidarité 10 rue des terres au curé Quartier de la Gare Paris 75013 Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1856, « description »: « Air Canada, le CIDJ (Centre d’Information et Documentation Jeunesse) et Eurodesk co-organisent le 1er salon de la mobilitu00e9 internationale du00e9diu00e9 u00e0 la destination Canada le : Mercredi 16 novembre 2022 de 10h u00e0 18h u00e0 La MAS (La Maison des Associations de Solidaritu00e9) 10 rue des terres au curu00e9 75013 Paris mu00e9tro L7 arru00eat Porte d’Ivry / tram T3A arru00eat Porte d’Ivry ou Maryse Bastiu00e9 Envie de partir au Canada ? Viens t’informer sur les possibilitu00e9s d’installation : stage, V.I.E, su00e9jours au pair, formation, recrutement international, expatriation… Rendez-vous le mercredi 16 novembre 2022 u00e0 la Maison des Associations de Solidaritu00e9 lors de ce 1er salon « Salon u00e9tudier, s’installer, travailler, vivre au Canada » » * Vivre une expu00e9rience au Canada Le Canada continue du2019attirer des centaines de milliers de candidats u00e0 lu2019expatriation venant de multiples pays dont la France. Lu2019initiative Expu00e9rience internationale Canada, avec ses catu00e9gories Vacances-travail, Jeunes professionnels et Stage coop international, permet chaque annu00e9e u00e0 14,000 jeunes Franu00e7ais de voyager et de travailler au Canada et du2019y tenter lu2019aventure nord-amu00e9ricaine. * Sur le salon, il sera possible de : Poser tes questions u00e0 + de 30 spu00e9cialistes : quelles sont les conditions et formalitu00e9s pour ru00e9ussir son immigration,comment trouver un emploi, ru00e9ussir son installation dans le pays, etc. T’informer sur les possibilitu00e9s du2019installation, de mobilitu00e9 u00e9tudiante et professionnelle u00e0 destination du Canada : Permis Vacances Travail, Jeunes professionnels et Stage coop international, V.I.E (Volontariat International en Entreprise), su00e9jours au pair, formation, recrutement international, expatriation… Participer u00e0 des u00e9changes intu00e9ressants lors de mini-confu00e9rences (programmation u00e0 venir) u200b Entru00e9e libre sur ru00e9servation » », « »html » »: « »