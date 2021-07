Saint-Claude Saint-Claude Jura, Saint-Claude La Maison des associations de Saint-Claude – Racing club Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

La Maison des associations de Saint-Claude – Racing club Saint-Claude, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Saint-Claude. La Maison des associations de Saint-Claude – Racing club 2021-07-09 – 2021-07-09 Stage du champs de Bienne Route De Noirecombe

Saint-Claude Jura La Maison des associations de Saint-Claude – Racing club Vendredi 9 juillet, au champs de Bienne, à Saint-Claude. Mini tournoi et football en marchant. A partir de 5 ans

Tout public

