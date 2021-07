Saint-Claude Saint-Claude Jura, Saint-Claude La Maison des associations de Saint-Claude – Jardins partages Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

La Maison des associations de Saint-Claude – Jardins partages Saint-Claude, 24 août 2021-24 août 2021, Saint-Claude. La Maison des associations de Saint-Claude – Jardins partages 2021-08-24 15:00:00 – 2021-08-24 17:00:00

Saint-Claude Jura Saint-Claude La Maison des associations de Saint-Claude – Jardins partages Mardi 24 août, de 15h à 17h au quartier du Miroir, à Saint-Claude. Atelier nature A partir de 5 ans

Tout public

Inscription à la maison des associations ou sur place maison-des-associations@wanadoo.fr +33 3 84 45 21 14 http://maison-associations.fr/ La Maison des associations de Saint-Claude – Jardins partages Mardi 24 août, de 15h à 17h au quartier du Miroir, à Saint-Claude. Atelier nature A partir de 5 ans

Tout public

Inscription à la maison des associations ou sur place dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Claude Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Claude Adresse Ville Saint-Claude lieuville 46.3874#5.86776