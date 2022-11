COUPLE OUVERT A DEUX BATTANTS La Maison des Arts et de la Musique Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

COUPLE OUVERT A DEUX BATTANTS La Maison des Arts et de la Musique, 18 novembre 2022, Orléans. COUPLE OUVERT A DEUX BATTANTS Vendredi 18 novembre, 20h30 La Maison des Arts et de la Musique

TARIF UNIQUE: 12 euros

Une comédie drôlissime, noire et déjantée sur le polyamour, dans laquelle Dario Fo tout en s’emparant des thèmes du boulevard fait exploser les codes du théâtre. handicap moteur mi La Maison des Arts et de la Musique 1 Cours Victor Hugo 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Le Grand Souk joue COUPLE OUVERT A DEUX BATTANTS

de Dario Fo et Franca Rame

à partir de 12 ans

Mise en scène, Manouchka Récoché / Jeu, Philippe Polet, Manouchka Récoché / Direction d’acteurs, Hugo Zermati

Le mari d’Antonia prône le polyamour. Elle refuse l’idée jusqu’au jour où « pour sauver son couple » elle finit par accepter et trouve un jeune amant. A partir de là, tout vole en éclats car comme elle le dira » Le couple ouvert pour que ça fonctionne il faut qu’il ne soit ouvert que d’un côté. Ouvert des deux côtés, ça fait des courants d’air ! »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-18T21:30:00+01:00 LUDOVIC MEUNIER

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Maison des Arts et de la Musique Adresse 1 Cours Victor Hugo 45100 Orléans Ville Orléans Age minimum 12 Age maximum 92 lieuville La Maison des Arts et de la Musique Orléans Departement Loiret

La Maison des Arts et de la Musique Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

COUPLE OUVERT A DEUX BATTANTS La Maison des Arts et de la Musique 2022-11-18 was last modified: by COUPLE OUVERT A DEUX BATTANTS La Maison des Arts et de la Musique La Maison des Arts et de la Musique 18 novembre 2022 La Maison des Arts et de la Musique Orléans orléans

Orléans Loiret