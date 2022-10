Radio-crochet de St-Marceau, 19ème édition La Maison des Arts et de la Musique Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Radio-crochet de St-Marceau, 19ème édition La Maison des Arts et de la Musique, 12 novembre 2022, Orléans. Radio-crochet de St-Marceau, 19ème édition Samedi 12 novembre, 20h30 La Maison des Arts et de la Musique

Entrée libre et gratuite

Concours de chant gratuit, réservé aux amateurs. handicap moteur mi La Maison des Arts et de la Musique 1 Cours Victor Hugo 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://radio-crochet.saint-marceau.com »}] Concours de chant gratuit, réservé aux amateurs. Dans le cadre de la fête de Sainte-Cécile, patronne des musiciens, le Comité de Quartier Orléans Saint-Marceau organise la dix-neuvième édition de son concours de chant gratuit, réservé aux amateurs, le samedi 12 novembre 2022 à 20h30 à la salle de concert de la Maison des Arts et de la Musique (MAM).

Nouveauté 2022 : la création d’une catégorie « Jeune » réservée aux moins de 16 ans.

Les présélections auront lieu le jeudi 3 novembre à 20h30 dans les locaux de l’ASELQO, 26 rue Coursimault, 45100 Orléans.

Entrée libre et gratuite.

Inscriptions en ligne ou à La Clavithèque (rue Brillat-Savarin, zone Décathlon), ou sur place le soir de la présélection.

Informations, règlement, inscriptions sur

http://radio-crochet.saint-marceau.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T20:30:00+01:00

2022-11-12T23:59:00+01:00 Comité Orléans St-Marceau

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Maison des Arts et de la Musique Adresse 1 Cours Victor Hugo 45100 Orléans Ville Orléans lieuville La Maison des Arts et de la Musique Orléans Departement Loiret

La Maison des Arts et de la Musique Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Radio-crochet de St-Marceau, 19ème édition La Maison des Arts et de la Musique 2022-11-12 was last modified: by Radio-crochet de St-Marceau, 19ème édition La Maison des Arts et de la Musique La Maison des Arts et de la Musique 12 novembre 2022 La Maison des Arts et de la Musique Orléans orléans

Orléans Loiret