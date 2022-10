Trouille de trolls La Maison des Arts et de la Musique Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Trouille de trolls La Maison des Arts et de la Musique, 22 octobre 2022, Orléans. Trouille de trolls Samedi 22 octobre, 16h00 La Maison des Arts et de la Musique

Tarif adulte : 8€, Tarif enfant : 4€

Contes, musique et marionnettes dès 4 ans La Maison des Arts et de la Musique 1 Cours Victor Hugo 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire « Quand la nuit vient et que le sommeil devrait arriver, les ombres menacent ! Les monstres sortent de leurs cachettes et sont prêts à envahir la chambre. Alors, les peurs apparaissent et peuvent être incontrôlables ! Mais qui sont ces monstres ? Ce sont des Trolls, bien sûr ! Ces monstrueuses créatures faisant près de trois fois la taille d’un homme ont un aspect aussi variable qu’est l’imagination de chacun… Comment s’en prémunir ? Comment les faire disparaître ? Tant qu’ils sont là, autant s’en amuser et jouer à se faire peur ! D’ailleurs, ne dit-on pas que la peur est aussi bête qu’un Troll ?!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T16:00:00+02:00

2022-10-22T17:00:00+02:00

