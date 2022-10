Festival Une Autre Histoire – Les Conteries de Saint-Marceau La Maison des Arts et de la Musique, 21 octobre 2022, Orléans.

TARIFS 8€ adulte | 6€ étudiants et demandeurs d’emploi 4€ enfants (gratuit à partir du 3e enfant de la même famille) BILLETTERIE En ligne ou Sur place : Billetterie à la MAM 30 min avant le spectacle (paiement espèces ou chèque)

4 jours de festivité avec une programmation inédite : spectacles professionnels de contes, une scène ouverte et une ballade nocturne.

PROGRAMMATION DU FESTIVAL

Vendredi 21 octobre

Terre de légendes – Contes amérindiens

14h • Tout public (dès 9 ans)

Ces légendes Cheyennes, Navajos, Mandans et Sioux sont un hymne à la Nature. Autrefois les vieux sages les transmettaient à ceux de leur tribu autour des feux de camp. Ils contaient le Ciel et la Terre, notre Mère les animaux et les plantes avec poésie et humour, mais toujours avec un respect infini pour leur Terre. Un voyage chamanique où la musique des instruments en terre s’accorde à la voix des vieux indiens PeauxRouges.

Par Edith Mac Leod et Bruno Walerski | Cie Dis Raconte

Les Ravis Conte et musique

20H • Tout public (dès 10 ans)

Un voyage au pays des sots, des simples, des innocents, des perdus, des perdants. Juste pour le malin plaisir d’aller à contre-courant de ce monde à l’envers, en ces temps où l’arrogance des gagnants et la tyrannie des gestionnaires nous feraient désespérer de la vie. Un voyage dont on revient le cœur ouvert, le cœur léger… Un maître de la parole conte et chante accompagné de sa cithare hongroise, sa flûte de pan et son violon.

Par Michel Hindenoch

Michel Hindenoch animera un stage « La part du rêve dans la narration » à Orléans du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2022. Infos : 06 85 02 46 23

Samedi 22 octobre

L’arbre aux p’tites bêtes

10h et 11h • Tout-petits de 0 à 5 ans

Hum… ça sent bon la framboise dans cette forêt. Justement, voici Framboise, avec son bâton à grelots ! Elle appelle ses amies, les petites bêtes, à la rejoindre pour un bon goûter. Mais où sont-elles ces petites bêtes ? Elles se cachent auprès de l’arbre. Il y en a cinq : le hérisson, la coccinelle, le hibou, la tortue et l’escargot. Appelons-les ensemble, cherchons-les !

Par Sophie Esnault | Cie Allo Maman Bobo

Trouille de Trolls Conte, musique et marionnettes

16h • Public familial (dès 4 ans)

Quand la nuit vient et que le sommeil devrait arriver, les ombres menacent ! Les monstres sortent de leurs cachettes et sont prêts à envahir la chambre… Mais qui sont ces monstres ? Ce sont des Trolls ! Ces monstrueuses créatures faisant près de trois fois la taille d’un homme ont un aspect aussi variable qu’est l’imagination de chacun… Comment s’en prémunir ? Comment les faire disparaître ? Tant qu’ils sont là, autant s’en amuser et jouer à se faire peur ! D’ailleurs, ne dit-on pas que la peur est aussi bête qu’un Troll !?

Par Kristof Le Garff et Fred Pezet | Cie Allo Maman Bobo

Le théâtre de L’Oklahoma Selon Franz Kafka

20H • Tout public (dès 14 ans)

Un jeune émigré originaire d’Europe de l’Est recherche un travail en Amérique. Il trouve enfin un engagement dans le Grand Théâtre de l’Oklahoma « qui emploie tout le monde et met chacun à sa place.» Le texte est tiré du dernier chapitre du roman « Amérique » avec sa « fin heureuse », peu habituelle dans l’œuvre de Kafka qui répond à cette aspiration latente au bonheur, à la paix, qu’éprouvait, dans son âme déchirée, l’auteur du Procès. Amédée Bricolo a trouvé chez Kafka un langage idéal pour son jeu corporel. Le récit est bouleversant par sa force et sa modernité.

Par Amédée Bricolo

Dimanche 23 octobre

MIAM !

10h et 11h • Public familial (dès 18 mois)

Se nourrir souvent, c’est tout mélangé : besoin, plaisir, amour, réconfort… C’est même quelquefois si emmêlé que l’on perd le fil et on ne sait plus vraiment de quoi on a faim, ou pas. Et si grandir, c’était passer de l’avidité à la gourmandise ? Et si vivre, c’était partir avec appétit à la découverte de soi-même, des autres et du monde ? Un spectacle intergénérationnel tout en délicatesse, humour et poésie.

Par AnneGaêl Gauduchau | Cie La lune rousse

La bonne aventure Ballade nocturne au Jardin des Plantes

18H30 • Tout public (dès 10 ans)

Rendez vous à la MAM ! Après Londres, Tokyo, Paris, New York, Sao Paulo, Genève et Darjeeling, Ana Blavatskaïa et Sri Maech Bruno Shankar font exceptionnellement halte à Orléans ! Dompteuse de tables, tourneuse d’esprits, en contact permanent avec les mondes parallèles, la Divine Voyante lit entre les lignes du temps et de l’espace. Pour le Grand Mage, le destin des êtres n’a aucun secret. Maître des Mudras, des Mantras et des Asanas, il est le gentleman des fakirs de ce monde. Venez avec vos questions : ensemble ils y répondront dans la langue des esprits : celle de contes, des chansons, des énigmes ou des devinettes… Puisse votre cœur y trouver sa nourriture !

Par Anne-Gaêl Gauduchau et Bruno Walerski cie La Lune Rousse avec participation des conteurs d’Une Autre Histoire

Lundi 24 octobre

Le Dragon de Cracovie Contes et chants de Pologne et d’Ukraine

10h et 14h30 • Tout public (dès 6 ans)

Entre parole et chant, on découvre quelques joyaux du trésor des contes polonais et ukrainiens. Pourquoi le Roi des Nuages a-t-il enlevé la Mère du Soleil ? Comment une jeune fille a-t-elle fait tourner les cornes d’un diable ? Comment un jeune cordonnier a t-il vaincu le dragon de Cracovie ? Pleines d’humour et de poésie ces histoires bien rythmées nous remplissent d’espoir et de joie.

Par Magda Lena Gorska et Serge Tamas | Cie Slavicarib



