Atelier Macaramé avec Déco Tiaaky La Maison des Artisans Castelmoron-d’Albret, 6 octobre 2023, Castelmoron-d'Albret.

Castelmoron-d’Albret,Gironde

Cynthia, de l’atelier Déco Tiaaky, vous propose de vous faire découvrir son savoir-faire à travers des ateliers Macramé.

Sur inscription. Le matériel est fourni et vous pouvez repartir avec vos créations..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 17:00:00. EUR.

La Maison des Artisans Le Bourg

Castelmoron-d’Albret 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cynthia, from the Déco Tiaaky workshop, invites you to discover her know-how through Macramé workshops.

Registration required. Materials are provided and you can take your creations home with you.

Cynthia, del taller Déco Tiaaky, estará presente para mostrarle sus habilidades en los talleres de Macramé.

Inscripción obligatoria. Se proporcionarán los materiales y podrá llevarse sus creaciones a casa.

Cynthia vom Atelier Déco Tiaaky bietet Ihnen die Möglichkeit, ihr Know-how in Makramee-Workshops zu entdecken.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Das Material wird bereitgestellt und Sie können Ihre Kreationen mit nach Hause nehmen.

