La ferte-saint-aubin La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin La Maison des Actions Sociales et Solidaires fête ses 40 ans +1 les 22 et 23 octobre 2021 La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

La Maison des Actions Sociales et Solidaires fête ses 40 ans +1 les 22 et 23 octobre 2021 La Ferté-Saint-Aubin, 22 octobre 2021, La ferte-saint-aubin. La Maison des Actions Sociales et Solidaires fête ses 40 ans +1 les 22 et 23 octobre 2021

du vendredi 22 octobre au samedi 23 octobre à La Ferté-Saint-Aubin

Au menu : des rencontres, des animations, pour les partenaires, les bénévoles, les familles… Et en attendant la sortie du programme complet et détaillé, quelques éléments que vous pourrez y trouver : – une randonnée partagée, -une rencontre de partenaires, -une soirée d’anniversaire avec des jeux, des rencontres, de la déambulation musicale, et pour ravir nos papilles : des soupes de l’Elysée et des crêpes sucrées! – etc. Restez attentif ! Le programme complet arrive bientôt ! La MASS fête ses 40 ans + 1 ! En 2020, la MASS aurait dû fêter ses 40 ans, dont les portes sont ouvertes depuis octobre 1980. Aussi, vous ont-ils concocté un programme festif les vendredi 22 et sa… La Ferté-Saint-Aubin Place de la Halle, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T09:00:00 2021-10-22T23:00:00;2021-10-23T09:00:00 2021-10-23T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse Place de la Halle, La ferte-saint-aubin Ville La ferte-saint-aubin lieuville La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin