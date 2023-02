La Maison des 3 Poiriers Onesse-Laharie Onesse-Laharie Catégories d’Évènement: Landes

Landes Onesse-Laharie Galerie de photo d’art de la forêt landaise et de l’océan. Dans une maison landaise traditionnelle, Bertrand Bouët-Willaumez (ex photographe publicitaire parisien) vous accueille pour vous faire partager son amour de la forêt et de l’océan. Les images exposées, entre peinture et photographie, proches de l’aquarelle, mettent en valeur des lumières magiques, invitant au rêve et à l’évasion… Un livre « SOUS LES PINS, LA LUMIÈRE » texte de Jean-Paul Kauffmann, Éditions Contrejour, en présente un large choix. En vente à l’Office de Tourisme du Pays Morcenais (Morcenx-La-Nouvelle). Entrée libre Galerie de photo d’art. Dans une maison landaise traditionnelle, Bertrand Bouët-Willaumez vous accueille. Les images exposées, entre peinture et photographie, proches de l’aquarelle, mettent en valeur des lumières magiques, invitant au rêve et à l’évasion…

