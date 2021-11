La maison d’en face expose ses résident.es Besançon, 27 novembre 2021, Besançon.

La maison d’en face expose ses résident.es Locaux de l’Aparté 5 Place Saint-Jacques Besançon

2021-11-27 – 2021-11-27 Locaux de l’Aparté 5 Place Saint-Jacques

Besançon Doubs

Exposition d’art contemporain à Besançon organisée par les membres de L’Atelier Insolent :

Fanny Boulord, Maxime Callen, Alice Gonin-Neveu, Léa Lebrun

Depuis trois ans, les membres de l’association l’Atelier Insolent organisent une résidence d’artistes à La Prétière dans Le Doubs. Chaque été et pendant onze

jours, La Maison d’en Face accueille, dans ses vieux murs, huits artistes aux pratiques et aux horizons variés.

En travaillant et résidant dans cette ferme de famille, les résident·es sont nombreux·ses à s’inspirer des souvenirs dont les lieux sont chargés. Les artistes profitent aussi du cadre de La Prétière pour chercher l’inspiration au bord

du Doubs ou au détour d’un sentier.

La résidence se clôture chaque année par un vernissage et un repas partagé avec le public. La grange et le jardin sont alors investis pour une exposition, des projections et des performances programmées tout au long de la soirée.

Cette année, le collectif Hôphophop nous prête les locaux de l’Aparté à Besançon pour exposer les seize artistes qui ont résidé à La Maison d’en Face ces deux

dernières années.

À travers cette exposition, nous voulons partager le travail de ces artistes et dégager à travers leurs œuvres réalisées à La Prétière, ce qui fait l’identité de La Maison d’en Face.

atelier.insolent@gmail.com http://www.atelierinsolent.fr/maison.html

Exposition d’art contemporain à Besançon organisée par les membres de L’Atelier Insolent :

Fanny Boulord, Maxime Callen, Alice Gonin-Neveu, Léa Lebrun

Depuis trois ans, les membres de l’association l’Atelier Insolent organisent une résidence d’artistes à La Prétière dans Le Doubs. Chaque été et pendant onze

jours, La Maison d’en Face accueille, dans ses vieux murs, huits artistes aux pratiques et aux horizons variés.

En travaillant et résidant dans cette ferme de famille, les résident·es sont nombreux·ses à s’inspirer des souvenirs dont les lieux sont chargés. Les artistes profitent aussi du cadre de La Prétière pour chercher l’inspiration au bord

du Doubs ou au détour d’un sentier.

La résidence se clôture chaque année par un vernissage et un repas partagé avec le public. La grange et le jardin sont alors investis pour une exposition, des projections et des performances programmées tout au long de la soirée.

Cette année, le collectif Hôphophop nous prête les locaux de l’Aparté à Besançon pour exposer les seize artistes qui ont résidé à La Maison d’en Face ces deux

dernières années.

À travers cette exposition, nous voulons partager le travail de ces artistes et dégager à travers leurs œuvres réalisées à La Prétière, ce qui fait l’identité de La Maison d’en Face.

Locaux de l’Aparté 5 Place Saint-Jacques Besançon

dernière mise à jour : 2021-11-23 par