Veules-les-Roses Cinéma Le Rex Seine-Maritime, Veules-les-Roses La maison démontable de Buster Keaton et Edward F.Cline(USA-1920-muet) Cinéma Le Rex Veules-les-Roses Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Veules-les-Roses

La maison démontable de Buster Keaton et Edward F.Cline(USA-1920-muet) Cinéma Le Rex, 19 septembre 2021, Veules-les-Roses. La maison démontable de Buster Keaton et Edward F.Cline(USA-1920-muet)

Cinéma Le Rex, le dimanche 19 septembre à 16:30 Ciné-goûter offert à tous les spectateurs Cinéma Le Rex 4 place des Écossais, Veules les Roses Veules-les-Roses Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Veules-les-Roses Autres Lieu Cinéma Le Rex Adresse 4 place des Écossais, Veules les Roses Ville Veules-les-Roses lieuville Cinéma Le Rex Veules-les-Roses