Exposition du savoir-faire de La Maison Demeure Vendredi 15 septembre, 10h00 La Maison Demeure Entrée libre et gratuite.

Labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant cette année, La maison Demeure ouvre ses portes à la découverte de son savoir-faire unique d’excellence.

Spécialisée dans la transformation du cuir, l’entreprise dispose de trois départements à la pointe de l’innovation: un studio de création, un bureau d’étude et une unité de production. Le travail effectué est à la fois technique et créatif, il combine modernité et ancestralité.

L’exposition, présentée dans notre showroom « Ruins », permettra aux visiteurs de s’immerger dans l’univers de la Maison, d’en comprendre le métier mais aussi la méthode de travail: Charlotte Cazal la fondatrice la veut exploratoire, empruntée au monde de l’art.

La Maison Demeure est basée à Roubaix, dans le bassin de la plus ancienne industrie du Nord de la France. C'est une région héritière d'une longue tradition dans l'industrie du textile.

C’est dans ce paysage de briques du quartier de la Mackellerie, que le bâtiment, construit sur le site d’une ancienne usine, s’étend sur 1500m².

Transformateur français innovant spécialiste du cuir, l’entreprise possède un parc d’une vingtaine de machines. Metro ligne 2 : gare Jean Lebas Roubaix (10minutes à pieds) ou Epeule Montesquieu (15minutes à pieds) / Bus ligne 30 arrêt Favreuil (3minutes à pied)

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

@JulietteSebille