Saint-Germain-en-Laye Maison natale Claude-Debussy Saint-Germain-en-Laye, Yvelines La Maison Debussy : une maison de bourg du XVIIe siècle Maison natale Claude-Debussy Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

La Maison Debussy : une maison de bourg du XVIIe siècle Maison natale Claude-Debussy, 16 octobre 2021, Saint-Germain-en-Laye. La Maison Debussy : une maison de bourg du XVIIe siècle

Maison natale Claude-Debussy, le samedi 16 octobre à 14:00

Lieu de mémoire du célèbre compositeur, la Maison natale Claude-Debussy raconte également une autre histoire, celle du centre-ville de Saint-Germain-en-Laye à l’époque du Roi Soleil, redynamisé par la présence de la cour, peuplée de commerçants, d’artisans et de serviteurs de la Couronne. Remarquablement bien préservés, la maison et son escalier sont typiques des constructions de l’époque avec une boutique au rez-de-chaussée et des logements à louer aux étages. Souvenez-vous de d’Artagnan et de sa chambre chez le marchand Bonacieux ! La visite se poursuivra dans les rues adjacentes. Avec Alexandra Zvereva, responsable des collections municipales.

Tarifs : 9 € / 7 €. Réservation en ligne auprès de l’Office de tourisme intercommunal.

Journées nationales de l’architecture Maison natale Claude-Debussy 38 rue de Pontoise 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Maison natale Claude-Debussy Adresse 38 rue de Pontoise 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville Maison natale Claude-Debussy Saint-Germain-en-Laye