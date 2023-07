La Maison de Victor Hugo fête ses 120 ans Maison de Victor Hugo Paris, 10 mai 2023, Paris.

Du mercredi 10 mai 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Le 30 juin 2023, la Maison de Victor Hugo, musée ouvert en 1903, fête ses 120 ans. Chaque année, un public curieux de découvrir le grand homme et de se familiariser à son œuvre, se presse pour visiter ce lieu unique, premier musée littéraire, mais aussi lieu d’intimité de cette figure de la littérature française. À partir du 10 mai, une exposition événement célèbre cet anniversaire.

D’une incroyable richesse,

les collections conservent des dessins de Victor Hugo, des objets de mémoires

et du mobilier parfois créé par Hugo lui-même, des œuvres illustrant ses

écrits, des photographies, peintures, sculptures, estampes, manuscrits,

archives ainsi qu’une bibliothèque dont les ensembles présentés ici permettent

de saisir la diversité, la qualité et l’esprit. Depuis, le musée ne cesse de se

développer par des achats et des dons réguliers, fidèle au fil du temps à ses

engagements initiaux.

Cette exposition

anniversaire est l’occasion de porter un regard sur ces collections et la façon

dont elles se sont complétées au fil des ans, à travers plus de 230 œuvres en

montrant toute sa diversité : dessins, peintures, photographies,

estampes, albums, correspondance, manuscrits, textiles, décors, mobilier, et

livres précieux… déployées sur les deux étages du musée.

Avec un parcours en quatre parties et incluant

l’appartement, le musée rend hommage à Paul Meurice et à ses descendants, ainsi

qu’à ceux de Victor Hugo qui accompagnent encore aujourd’hui l’équipe du musée, mais également à tous les donateurs et à tous ceux qui depuis 1903 ont fait

vivre le musée. Avec cette exposition proposée en accès libre durant quatre

mois, les visiteurs d’hier et d’aujourd’hui, français ou étranger, sont ici

remerciés pour leur curiosité, fidélité et assiduité jamais démentie.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris

Contact : https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr

Nadar Nadar, Victor Hugo, 1878, tirage sur papier albuminé, Maisons de Victor Paris-Guernesey Paris Musées