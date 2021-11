Paris Maison du vélo Paris La Maison de vélo répond à toutes vos questions Maison du vélo Paris Catégorie d’évènement: Paris

du jeudi 18 novembre au mardi 21 décembre à Maison du vélo

La Maison de Vélo à Paris est LE lieu de référence à Paris qui permet de vous informer sur la pratique du vélo en Ile-de-France. Venez vous informer sur le vélo, nous aurons plaisir à trouver les solutions qui vous permettent de vous lancer dans le vélo, d’aller plus loin, de vous sentir plus en sécurité, de vous accompagner dans vos démarches vélo.

Gratuit

La Maison de Vélo à Paris est LE lieu de référence à Paris qui permet de vous informer sur la pratiaque du vélo en Ile-de-France : venez vous y informer sur la pratique cycliste Maison du vélo 37 boulevard Bourdon, 75004, Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-22T14:00:00 2021-11-22T18:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T18:00:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-06T14:00:00 2021-12-06T18:00:00;2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-13T14:00:00 2021-12-13T18:00:00;2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-20T14:00:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-21T14:00:00 2021-12-21T18:00:00

