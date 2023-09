Visite guidée de la Maison de Valérie La Maison de Valérie Le Grand-Bornand, 16 septembre 2023, Le Grand-Bornand.

Visite guidée de la Maison de Valérie 16 et 17 septembre La Maison de Valérie Entrée libre

La Maison de la Valérie, maison traditionnelle bornandine aménagée pour abriter les collections de la Maison du patrimoine, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour vous présenter l’envers du décors d’un écomusée. Guidés par les bénévoles de l’Association du Patrimoine bornandin, venez découvrir comment sont conservés les objets qui ne sont pas exposés au musée.

La Maison de Valérie 280 Route de Villavit, 74450 Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 02 79 18 La Maison de la Valérie est une maison traditionnelle aménagée pour accueillir les réserves de la Maison du patrimoine. Les objets, meubles et véhicules qui ne sont pas exposés au musée sont stockés et conservés sur deux des trois étages du bâtiment. Ligne de bus et parkings à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Association du Patrimoine bornandin