Exposition K-Osmose 16 – 25 juin La Maison de Privas

L’artiste singulier FROG débarque à Privas avec son installation K-Osmose où il tente de délivrer une sensation d’osmose en puisant dans le chaos. Que ce chaos soit celui de notre monde intérieur nos rêves et nos pulsions irrationnelles ou qu’il soit celui de notre monde extérieur, Frog nous invite à nous immerger dans les méandres colorés de ses œuvres et d’y perdre la notion du temps.

Vernissage le 17 juin à 17h30 La Maison de Privas 1 rue du couvent 07000 privas Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

