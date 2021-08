Rochefort Musée Hèbre de Saint-Clément Charente-Maritime, Rochefort La Maison de Pierre Loti en 3D Musée Hèbre de Saint-Clément Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rochefort

La Maison de Pierre Loti en 3D Musée Hèbre de Saint-Clément, 18 septembre 2021, Rochefort. La Maison de Pierre Loti en 3D

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Hèbre de Saint-Clément

### Confortablement assis, chaussé de lunettes 3D, devant un écran, parcourez virtuellement les pièces les plus remarquables de la maison de l’écrivain. Les salons rouge, bleu, salles renaissance et gothique, la montée d’escalier, l’austère et émouvante chambre… et puis la fameuse mosquée, pièce maîtresse de la maison. Conduite par un guide conférencier, la visite permet d’extraire des objets du décor, de visualiser des sources complémentaires, dans un espace évoquant les ambiances orientales chères à Pierre Loti.

Gratuit. Sur inscription dès le 14 septembre au musée Hèbre dans la limite des places disponibles. Port du masque obligatoire + pass sanitaire. Conditions pouvant évoluer selon les recommandations sanitaires. Durée : 20 minutes.

Confortablement assis, chaussé de lunettes 3D, devant un écran, parcourez virtuellement les pièces les plus remarquables de la maison de l’écrivain. Musée Hèbre de Saint-Clément 63, Avenue Charles de Gaulle 17300 Rochefort Rochefort Centre Ville Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:15:00 2021-09-18T10:45:00;2021-09-18T10:45:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-18T11:15:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T11:45:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:15:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T10:45:00 2021-09-19T11:15:00;2021-09-19T11:15:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T11:45:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu Musée Hèbre de Saint-Clément Adresse 63, Avenue Charles de Gaulle 17300 Rochefort Ville Rochefort lieuville Musée Hèbre de Saint-Clément Rochefort