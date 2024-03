La maison de mon esprit, une pièce joyeuse à découvrir au Monfort théâtre Le Monfort théâtre Paris, jeudi 18 avril 2024.

Du jeudi 18 avril 2024 au dimanche 21 avril 2024 :

.Tout public. payant

De 5 à 26 euros.

Old Masters et le Centre culturel suisse présentent « La Maison de mon esprit », une pièce joyeuse et fantaisiste.

Avec La Maison de mon esprit, Old Masters offre aux enfants un refuge pour leur imaginaire, leur créativité et leur faculté à réinventer le monde…

«

C’est l’histoire de Kim, Cleub et Mauro qui fabriquent des choses avec

toutes sortes d’objets. C’est leur truc. Ils reçoivent la visite de

Jonathan, le cousin de Cleub. Jonathan trouve tous ces trucs qu’ils font

vraiment incroyables. Et lui, tout ce qu’il fait, il trouve ça nul.

Mais vas-y, Jonathan, vas-y, fais ton truc ! »

Avec cette pièce

joyeuse et fantaisiste, les jeunes spectateurs sont invités à un voyage

dans la maison de leur esprit, pour tenter de renforcer leur libre

arbitre et leur autonomie, en s’appuyant sur le pouvoir de

l’imagination. Un univers scénique dans lequel chaque vision

individuelle peut exister et s’exprimer, et où tous les points de vue

concourent à une réalité explosée, colorée, merveilleuse et puissante.

Et si changer le monde passait d’abord par la façon dont nous

appréhendons ce qui nous entoure ?

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015

Julie Masson LA MAISON DE MON ESPRIT