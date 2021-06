Paris Cité internationale universitaire de Paris - Maison de l'Italie Paris La Maison de l’Italie vous ouvre ses portes pour admirer la fresque « San Francesco che riceve le stigmate e San Cristoforo » Cité internationale universitaire de Paris – Maison de l’Italie Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Maison de l’Italie vous ouvre ses portes pour admirer la fresque « San Francesco che riceve le stigmate e San Cristoforo » Cité internationale universitaire de Paris – Maison de l’Italie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. La Maison de l’Italie vous ouvre ses portes pour admirer la fresque « San Francesco che riceve le stigmate e San Cristoforo »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cité internationale universitaire de Paris – Maison de l’Italie

Visite libre du hall de la Maison et de la fresque « San Francesco che riceve le stigmate e San Cristoforo », un chef d’oeuvre du XIV siècle.

Entrée libre dans la limite des normes sanitaires en vigueur

Visite libre du hall de la Maison et de la fresque « San Francesco che riceve le stigmate e San Cristoforo », un chef d'oeuvre du XIV siècle.

Cité internationale universitaire de Paris – Maison de l'Italie
7a boulevard Jourdan
75014 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

