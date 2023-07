En correspondance La Maison de l’Image Grenoble, 7 juillet 2023, Grenoble.

En correspondance Vendredi 7 juillet, 15h00 La Maison de l’Image Gratuit. Matériel fourni

Fabriquez et réalisez une émission TV en direct et en duplex depuis Grenoble et Aubenas, sur les thèmes des genres et des sexualités.

Un projet d’échange entre Grenoble et Aubenas pour acompagner des jeunes âgé·es de 15 à 30 ans à la réalisation d’une émission en duplex et diffusée en direct sur Internet.

Un projet imaginé et animé par La Maison de l’Image de Grenoble, l’association ReZonance et la Maison de l’Image d’Aubenas.

Venez assister à l’émission réalisée en direct et en duplex (et en public !) :

-> À Grenoble : RDV vendredi 7/07 à 14h45 à La Capsule, 21 rue Boucher de Perthes 38000 Grenoble

-> Depuis chez vous : https://www.youtube.com/live/mLUJcUAxnUc?feature=share

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/live/mLUJcUAxnUc?feature=share »}] https://www.youtube.com/watch?v=mLUJcUAxnUc Lieu ressource dédié aux images situé à la Villeneuve de Grenoble, La Maison de l’Image est ouverte à tous et toutes, particuliers comme professionnels, qui souhaitent acquérir une maîtrise du langage de l’image, découvrir la création artistique audiovisuelle, se former aux techniques faisant appel à l’image fixe et animée, acquérir des connaissances et des outils en éducation aux images.

Organisme de formation, La Maison de l’Image propose des formations prise de vue photographique, reportage vidéo, montage, éducation aux médias et à l’information, accompagnement à l’usage des écrans.

La Maison de l’Image organise des expositions, des résidences d’artistes, des conférences, des débats et des ateliers. Deux événements rythment les rendez-vous avec les publics :

les Rendez-vous de l’image au printemps et Le Mois de la Photo à l’automne.

Depuis 2018, La Maison de l’Image est également un centre d’archives, avec notamment le fonds des archives Vidéogazette numérisé.

Enfin, La Maison de l’Image a ouvert en 2019 un médialab, appelé Studio 97, tiers lieu plurimédia équipé d’un plateau télé, de caméras, micros et d’ordinateurs, pour approcher au plus près la fabrique de l’information dans le but de réveiller l’esprit critique et former des citoyens avertis.

Association loi 1901, La Maison de l’Image est un organisme d’intérêt général à caractère culturel et dispose de l’agrément jeunesse et éducation populaire. En tramway : Ligne A • arrêt Arlequin | En voiture : Parking couvert payant : Parking Grenoble Arlequin Parking en extérieur gratuit (sous réserve de places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©La Maison de l’Image, Grenoble