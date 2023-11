« Ré-parons Noël ! » pour un noël simple et convivial La Maison de l’Habitat Durable Ronchin Catégories d’Évènement: Nord

Ronchin « Ré-parons Noël ! » pour un noël simple et convivial La Maison de l’Habitat Durable Ronchin, 9 décembre 2023, Ronchin. « Ré-parons Noël ! » pour un noël simple et convivial Samedi 9 décembre, 10h00 La Maison de l’Habitat Durable Gratuit sur inscription auprès de la Maison de l’Habitat Durable Focus sur les repas de fête gourmands mais moins impactants :

• venez chercher l’inspiration pour un repas de fête doux pour la planète avec les Herbes Folles. Au menu : tartinade aux fanes de saison festive et verrines de dessert aux saveurs de Noël.

• réalisez deux cadeaux à déguster avec Comitonne : un thé de Noël et un sel aromatisé. La Maison de l'Habitat Durable 7 bis rue Racine Lille Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France 03.59.00.03.59 maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T12:00:00+01:00

