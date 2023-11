« Ré-parons Noël ! » pour un noël simple et convivial La Maison de l’Habitat Durable Ronchin Catégories d’Évènement: Nord

Ronchin « Ré-parons Noël ! » pour un noël simple et convivial La Maison de l’Habitat Durable Ronchin, 2 décembre 2023, Ronchin. « Ré-parons Noël ! » pour un noël simple et convivial Samedi 2 décembre, 10h00 La Maison de l’Habitat Durable Entrée libre • Découvrez l’art du Furoshiki avec l’atelier japonais Kinako : vous apprendrez à emballer vos cadeaux avec des tissus choisis avec soin (avec lesquels vous repartirez),

• Réalisez des décorations de noël originale en macramé avec Les Artisanes. Pensez à ramener les fils que vous n’utilisez pas,

• Fabriquez votre cadeau de Noël avec les Récoupettes. Au programme : de délicates broches brodées,

• Et pour ceux qu’ils veulent changer de déco tout en restant écolo, nous vous proposons un troc de déco de Noël. La Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine Lille Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

Lieu La Maison de l'Habitat Durable Adresse 7 bis rue Racine Lille Ville Ronchin

