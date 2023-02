Des feuilles et des feuilles La Maison de l’Étudiant.e Marta Pan – UVSQ Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Des feuilles et des feuilles La Maison de l’Étudiant.e Marta Pan – UVSQ, 21 mars 2023, Montigny-le-Bretonneux. Des feuilles et des feuilles Mardi 21 mars, 12h30 La Maison de l’Étudiant.e Marta Pan – UVSQ

Gratuit, réservation conseillée

Une écriture jubilatoire où le corps, les mots, l’amour, l’amour des mots, les mots du corps se délivrent. La Maison de l’Étudiant.e Marta Pan – UVSQ 1 Allée de l’Astronomie Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Lecture à 2 voix Une lecture en duo parce qu’à deux, c’est encore mieux pour se le dire. C’est le jour du printemps, celui des poètes, à l’heure du déjeuner, histoire de faire une pause.

Textes de Jacques Rebotier, lus par l’auteur et Frédérique Bruyas, lectrice publique

Extraits de Le chant très obscur de la langue (Virgile), Litaniques, Le dos de la langue (Gallimard) et 22, Placards ! (Æncrages & Co).

En partenariat avec le Service culturel étudiants et personnels de l’UVSQ

