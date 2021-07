Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LA MAISON DE L’EAU : TOUTE UNE HISTOIRE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LA MAISON DE L’EAU : TOUTE UNE HISTOIRE Le Mans, 22 août 2021, Le Mans. LA MAISON DE L’EAU : TOUTE UNE HISTOIRE 2021-08-22 15:00:00 – 2021-08-22 16:45:00 Maison de l’Eau 51, rue de l’Esterel

Le Mans Sarthe Plongez à la découverte du patrimoine historique de l’ancienne usine des eaux. L’éolienne Bollée, la salle de l’usine hydraulique où les machines à vapeur vous réservent bien des surprises et découvertes. En partenariat avec l’Arche de la Nature. Votre guide sera Sabine Delaunay du service tourisme et patrimoine.

Rdv à la maison de l’eau.

Billetterie uniquement à la maison du Pilier-Rouge Plongez à la découverte du patrimoine historique de l’ancienne usine des eaux. L’éolienne Bollée, la salle de l’usine hydraulique où les machines à vapeur vous réservent bien des surprises et découvertes. En partenariat avec l’Arche de la Nature. Votre guide sera Sabine Delaunay du service tourisme et patrimoine.

Rdv à la maison de l’eau.

Billetterie uniquement à la maison du Pilier-Rouge dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Maison de l'Eau 51, rue de l'Esterel Ville Le Mans lieuville 47.99388#0.23581