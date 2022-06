LA MAISON DE L’EAU Le Mans, 17 juillet 2022, Le Mans.

LA MAISON DE L’EAU

rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

2022-07-17 – 2022-07-17

Le Mans

Sarthe

Plongez à la découverte du patrimoine historique de l’ancienne usine des eaux. L’éolienne Bollée, la salle de l’usine hydraulique où les machines à vapeur vous réservent bien des surprises et découvertes. En partenariat avec l’Arche de la Nature et en compagnie de votre guide du service tourisme et patrimoine. Départ : Maison de l’eau.

Plongez à la découverte du patrimoine historique de l’ancienne usine des eaux. L’éolienne Bollée, la salle de l’usine hydraulique où les machines à vapeur vous réservent bien des surprises et découvertes. En partenariat avec l’Arche de la Nature et en compagnie de votre guide du service tourisme et patrimoine. Départ : Maison de l’eau.

Le Mans

dernière mise à jour : 2022-06-23 par