Exposition « Destination Groenland » à la Maison de l’Eau La Maison de l’Eau Cahors, 1 septembre 2023, Cahors.

Cahors Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-01 15:00:00

fin : 2023-10-19 18:00:00

Entre le pont Valentré et la fontaine des Chartreux, au pied de la colline, en bordure du Lot, se trouve un bâtiment du XIXe siècle, la Maison de l’Eau. Construit en 1853, pour alimenter la ville en eau potable grâce à l’eau de la fontaine des Chartreux, cet édifice à l’architecture remarquable est aujourd’hui un lieu d’accueil et d’expositions présentant l’histoire du pont Valentré et de l’eau potable à Cahors. Ce lieu insolite, qui conserve sa machinerie d’origine, saura satisfaire la curiosité de tous, petits et grands !.

L’exposition « Destination Groenland » vous propose d’embarquer pour un voyage vers la « Terre verte », ce territoire de glace qui fait partie du Royaume de Danemark, principalement connu pour ses icebergs, ses paysages spectaculaires ou ses aurores boréales. L’exposition présentée à la Maison de l’Eau depuis juin 2022 s’attache à faire (re)découvrir ces grands espaces aujourd’hui devenus un symbole prégnant de l’avenir de notre planète et des enjeux liés au réchauffement climatique, ainsi que la vie de ses quelques 56 000 habitants !

La Maison de l’Eau

