du mercredi 1 décembre au vendredi 24 décembre à Parvis de la mairie

**Du 1er au 24 décembre** – Parvis de la mairie Découvrez chaque jour une nouvelle case ! Tirage au sort le **22 décembre à 15h30** pour tenter de gagner l’un des 24 cadeaux mis en jeu. Bulletin disponible chez vos commerçants et en mairie et à déposer dans la boite aux lettres dédiée à côté de la Maison de l’Avent. Présence indispensable pour prétendre aux lots. Réservé aux 4-10 ans.

Entrée libre

