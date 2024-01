Exposition Ortiz-Villa (SE) Construire en terre – une vie céramique La Maison de l’Architecture Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Exposition Ortiz-Villa (SE) Construire en terre – une vie céramique
La Maison de l'Architecture Amiens, 10 janvier 2024, Amiens.

Début : 2024-01-10T14:00:00+01:00 – 2024-01-10T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T17:30:00+01:00 La Maison de l’architecture des Hauts-de-France est enchantée de vous convier à une expérience sensorielle unique, où la terre prend vie sous les mains habiles d’Ortiz Villa. Plongez dans l’univers captivant de la céramique, où chaque pièce raconte une histoire, capture une émotion et célèbre l’essence de la création. Dates de l’exposition : 10 Janvier au 20 Mars 2024 | Vernissage le 17 Janvier à 18h30

Horaires : 14h à 17h30 | Mercredi, Vendredi et Samedi

Lieu : Maison de l'architecture des Hauts-de-France

Ne manquez pas l'opportunité d'explorer l'imagination fertile d'Ortiz Villa à travers ses créations exceptionnelles. Venez vivre l'art de la céramique d'une manière qui éveillera vos sens.

La Maison de l'Architecture
15 rue Marc Sangnier
80000 Amiens

