Somme Concert de musique classique La Maison de l’Architecture Amiens, 24 novembre 2023, Amiens. Concert de musique classique Vendredi 24 novembre, 19h30 La Maison de l’Architecture Tarif unique de 10€ | Paiement en appoint par chèque ou espèce Concert de musique classique au bénéfice de l’association Bouledeneige. La soirée sera animée par le pianiste Andrei Chevtchouk et par le violoniste Antoine Trouvé. Ils vont vous transporter à travers les mélodies de Beethoven, Tchaikovsky, Dvorak, Puccini, Monti et Saint-Saëns. Date : 24 Novembre 2023

Horaire : 19h30

Lieu : Maison de l’Architecture des HdF, 15 rue Marc Sangnier, Amiens

Tarif unique de 10€ | Paiement en appoint par chèque ou espèce

La Maison de l'Architecture
15 rue Marc Sangnier
80000 Amiens
Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
03 22 91 62 04
https://www.maisonarchitecture-hdf.fr/
contact@maisonarchitecture-hdf.org

La maison de l'architecture des Hauts-de-France partage ces locaux avec le CROA. Ils ont un grand espace d'exposition accessible à tous.

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement: Amiens, Somme

Lieu
La Maison de l'Architecture
Adresse
15 rue Marc Sangnier 80000 Amiens
Ville
Amiens
Departement
Somme

