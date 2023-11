Conférence – « Quand l’université construit la ville » La Maison de l’Architecture Amiens, 20 novembre 2023, Amiens.

Architectures de l’Université de Picardie Jules Verne

L’Université de Picardie Jules-Verne est à la tête d’un patrimoine bâti de 220 000 m² environ, réparti dans six villes de l’ancienne région Picardie et dans cinq pôles de la ville d’Amiens. Installée en 1969 à la limite sud-ouest d’Amiens, elle s’est ensuite recentrée puis déployée grâce à ses instituts, avant de trouver dans la Citadelle un ancrage doublement symbolique : patrimonial, d’une part, avec l’inscription d’un ensemble ultramoderne au sein d’un monument historique parmi les plus marquants de la ville ; territorial d’autre part, avec l’amorce d’un dialogue entre l’université et les quartiers nord. Durant cinquante ans, l’université a ainsi raconté l’histoire d’une ville et de son territoire, mettant en évidence ses choix stratégiques et ses mutations. Elle a pour cela fait appel à certains des plus grands noms de l’architecture européenne, notamment Renzo Piano, Francesco Venezia, Henri Gaudin et Bruno Gaudin.

Du nord au sud, l’UPJV innerve ainsi tout le centre-ouest d’Amiens, en même temps qu’elle se déploie dans les trois départements de l’ancienne région Picardie. C’est cette singularité du cas amiénois dans le paysage universitaire français que l’on mettra en évidence.

Simon Texier est professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université de Picardie Jules-Verne (Amiens) et, depuis 2021, secrétaire général de la Commission du Vieux Paris. Il a soutenu en 1998 une thèse de doctorat consacrée à l’architecte Georges-Henri Pingusson, dont il a tiré deux ouvrages ainsi qu’une exposition, tenue à la Cité de l’architecture et du patrimoine en 2018. De ses recherches sur Paris sont nés plusieurs ouvrages de synthèse, notamment Paris contemporain (2005) et Paris. Panorama de l’architecture, de l’antiquité à nos jours (2012). Sur le patrimoine universitaire, il a dirigé les ouvrages L’Institut d’art et d’archéologie. Paris 1932 (2005) et L’Université construit la ville. Achitectures de l’Université de Picardie Jules-Verne (2023).

La Maison de l’Architecture 15 rue Marc Sangnier 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 03 22 91 62 04 https://www.maisonarchitecture-hdf.fr/ https://www.facebook.com/ma.hautsdefrance;https://www.instagram.com/maisonarchitecture_hdf/?hl=fr La maison de l’architecture des Hauts-de-France partage ces locaux avec le CROA. Ils ont un grand espace d’exposition accessible à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T18:30:00+01:00 – 2023-11-20T20:00:00+01:00

