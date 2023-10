Atelier Pédagogique Enfant La Maison de l’Architecture Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme Atelier Pédagogique Enfant La Maison de l’Architecture Amiens, 25 octobre 2023, Amiens. Atelier Pédagogique Enfant 25 – 27 octobre La Maison de l’Architecture 30 euros pour les non adhérents et 15 euros pour les adhérents Nous proposons des ateliers destinés aux enfants, à partir de 10 ans, afin découvrir le monde de l’architecture au travers d’activités manuelles et diverses. La Maison de l’Architecture 15 rue Marc Sangnier 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 03 22 91 62 04 https://www.maisonarchitecture-hdf.fr/ https://www.facebook.com/ma.hautsdefrance;https://www.instagram.com/maisonarchitecture_hdf/?hl=fr [{« type »: « email », « value »: « contact@maisonarchitecture-hdf.org »}] La maison de l’architecture des Hauts-de-France partage ces locaux avec le CROA. Ils ont un grand espace d’exposition accessible à tous. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00 Maison de l’architecture Maison de l’architecture atelier Maison de l’Architecture des Hauts-de-France Détails Catégories d’Évènement: Amiens, Somme Autres Lieu La Maison de l'Architecture Adresse 15 rue Marc Sangnier 80000 Amiens Ville Amiens Departement Somme Age min 10 Age max 18 Lieu Ville La Maison de l'Architecture Amiens latitude longitude 49.893817;2.291134

La Maison de l'Architecture Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/