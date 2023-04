Concert – « La voix, le violoncelle et le piano » La Maison de l’Architecture Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Concert – « La voix, le violoncelle et le piano » La Maison de l'Architecture, 4 mai 2023, Amiens. Concert – « La voix, le violoncelle et le piano » Jeudi 4 mai, 19h00 La Maison de l'Architecture Entrée payante de 10 euros en espèce ou chèque Le Concert « La voix, le violoncelle et le piano » aura lieu à la Maison de l'architecture de Hauts de France à Amiens, le jeudi 4 mai à 19h.

Présenté par Andrei Chevtchouk, qui sera accompagné par Lucile Gaier et Antoine Trouvé, tout deux du Concervatoire royal de Bruxelles. Ensemble, ils interpréterons différents artistes: Gounod, Delibes, Rameau, Haendel, Massenet, Dvorak, Tchaïkovski, Saint-Saëns, Puccini, Donizetti, Offenbach.

Présenté par Andrei Chevtchouk, qui sera accompagné par Lucile Gaier et Antoine Trouvé, tout deux du Concervatoire royal de Bruxelles. Ensemble, ils interpréterons différents artistes: Gounod, Delibes, Rameau, Haendel, Massenet, Dvorak, Tchaïkovski, Saint-Saëns, Puccini, Donizetti, Offenbach.

Ce concert, suivi d'un pot d'amitié, sera donné au profit des actions caritatives de l'association « Bouledeneige ». L'entrée coûtera 10 euros, paiement en appoint par chèque ou espèce seulement. Ce sera gratuit pour les enfant de moins de 12 ans. Réservations par mail au ma.hautsdefrance@gmail.com.

