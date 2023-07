Cet évènement est passé Exposition – « Le printemps silencieux » La Maison de l’Architecture Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme Exposition – « Le printemps silencieux » La Maison de l’Architecture Amiens, 12 avril 2023, Amiens. Exposition – « Le printemps silencieux » 12 avril et 30 juin La Maison de l’Architecture Entrée libre L’inauguration se déroulera le mardi 11 avril 2023 à 18h à la Maison de l’Architecture des Hauts-de-France. ✏ Artistes exposé·es : Damien Deroubaix, Jochen Gerner, Irène Kopelman, François Olislaeger, Raphaëlle Peria, Boryana Petkova, Hugues Reip, Clément Verger. ⚐ Exposition : du 12 avril au 30 juin 2023 du mardi au samedi de 14h à 17h30. ◉ Lieu : Maison de l’Architecture des Hauts-de-France. La Maison de l’Architecture 15 rue Marc Sangnier 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 03 22 91 62 04 https://www.maisonarchitecture-hdf.fr/ https://www.facebook.com/ma.hautsdefrance;https://www.instagram.com/maisonarchitecture_hdf/?hl=fr La maison de l’architecture des Hauts-de-France partage ces locaux avec le CROA. Ils ont un grand espace d’exposition accessible à tous. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

