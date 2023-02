La Maison de l’Alimentation Itinérante Place de l’Europe Plouguerneau OT PAYS DES ABERS Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

2023-03-22 – 2023-04-10

Finistère Plouguerneau LA MAISON DE L’ALIMENTATION EN ESCALE AU PAYS DES ABERS Pour son étape au Pays des Abers, la Maison de l’Alimentation s’installe à Plouguerneau du 22 mars au 10 avril 2023. L’association « Aux Goûts du Jour » qui porte ce projet itinérant, mettra à l’honneur les produits et les métiers de la mer, caractéristiques de l’identité et de l’attractivité de notre territoire. Installée sur la place de l’Europe à proximité de l’Office de tourisme, cette petite maison en bois sera ouverte au public du mardi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00, et le jeudi de 9 h 00 à 17 h 00. Au programme de ces deux semaines : des ateliers de cuisine pour apprendre à cuisiner au quotidien des produits de la mer ; un jeu d’énigme géant à résoudre avec des lots à la clé ; des visites instructives et des rencontres passionnantes d’actrices et d’acteurs du coin… Bref, de quoi donner envie de se mettre aux fourneaux et/ou de s’attabler pour bien manger ! Informations pratiques

Animations gratuites et ouvertes à tous. Programme complet sur www.maison-alimentation.com +33 2 90 41 77 84 https://www.maison-alimentation.com/ Place de l’Europe Office de tourisme Plougerneau Plouguerneau

dernière mise à jour : 2023-02-24 par OT PAYS DES ABERS

