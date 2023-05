L’Automnal gourmand – Dégustation autour de la Lentille Verte du Puy La Maison de l’Ail – 1 Rue du Velay, 15 octobre 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

Venez rencontrer Eric Bay, producteur de Lentilles Vertes du Puy. Il vous en apprendra plus sur ce produit d’exception. Ne partez pas sans déguster un succulent velouté de lentilles..

2023-10-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-10-15 18:00:00. .

La Maison de l’Ail – 1 Rue du Velay

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet Eric Bay, producer of Green PUY Lentils. He will tell you more about this exceptional product. Don’t leave without tasting a delicious lentil soup.

Venga a conocer a Eric Bay, productor de Lentilles Vertes du Puy. Le contará todo sobre este producto excepcional. No se vaya sin probar una deliciosa velouté de lentejas.

Lernen Sie Eric Bay kennen, den Erzeuger von Lentilles Vertes du Puy. Er wird Ihnen mehr über dieses außergewöhnliche Produkt erzählen. Gehen Sie nicht, ohne eine leckere Linsensuppe zu probieren.

Mise à jour le 2023-05-26 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon