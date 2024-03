La Maison de l’Abeille et de la Nature ouvre ses portes. Maison de l’Abeille et de la Nature Naintré, dimanche 2 juin 2024.

La Maison de l’Abeille et de la Nature ouvre ses portes. Pour la journée mondiale de l’abeille, Venez visiter un Rucher-école, découvrir le monde merveilleux des abeilles et vous approvisionner en miel Dimanche 2 juin, 11h00 Maison de l’Abeille et de la Nature entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Dimanche 2 juin 2024, la Maison de l’Abeille et de la Nature (MAN), ouvre ses portes.

Venez vous initier à l’apiculture, découvrir le monde de l’abeille et des polinisateurs.

vous y trouverez du miel de printemps de notre toute dernière récolte.

Maison de l’Abeille et de la Nature 1 Avenue Honoré de Balzac, 86100 Chatellerault Naintré 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « man.chatellerault@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 68 38 46 48 »}]

porte ouverte

Maison de l’Abeille et de la Nature