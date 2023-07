connaître et apprendre la typographie La Maison de la Typographie Haspres Catégories d’Évènement: Haspres

Nord connaître et apprendre la typographie La Maison de la Typographie Haspres, 16 septembre 2023, Haspres. connaître et apprendre la typographie 16 et 17 septembre La Maison de la Typographie Entrée libre vous découvrirez dans ce musée plus de 700 casses de caractères (un des plus riches en France),4 fondeuses : 2 monotypes et 2 linotypes ainsi que 6 presses à imprimer de la manuelle à l’automatique, divers petits matériels et documentations, etc… La Maison de la Typographie 12 bis, rue de la Fontaine, 59198 haspres Haspres 59198 Nord 0609884491 https://www.facebook.com/groups/160635541123292 petit musée vivant de 150 m2 où l’on imprime toujours, où ont lieu des ateliers destinés aux enfants, groupes, où vous découvrirez de nombreuses machines centenaires en fonctionnement, où vous pourrez si vous le désirez vous initier à ce mode ancestral d’impression, au plomb parking de la poste ou de l’ehpad Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

