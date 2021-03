La Maison de la Terre habille ses fenêtres Maison de la terre, 19 janvier 2021-19 janvier 2021, Poucharramet.

La Maison de la Terre habille ses fenêtres

du mardi 19 janvier au mercredi 31 mars à Maison de la terre

Cher public, nous avons le plaisir de vous inviter à venir admirer notre célèbre Maison de la Terre qui ces derniers temps s’habille pour l’hiver !

Nous vous convions à venir jeter un œil par les fenêtres de la Maison de la Terre… Depuis la rue ou depuis le jardin, accessible par le chemin longeant le bâtiment, vous pourrez y observer de drôles de phénomènes…

Exposition visible à toute heure, et tous les jours !

*******************

IL Y A QUOI A VOIR ??

Deux nouvelles expos ! Les deux sont des sorties de résidences faites cet hiver à la Maison de la Terre.

Vous pourrez retrouver les retours de la résidence d’écriture du Collectif Demain C’est Mort. Des extraits de textes de leur nouveau projet à destination du jeune public…

Vous pourrez également observer des oeuvres textiles de Clara Bourdais, artiste textile, qui a travaillé avec entre autre pour inspiration les abris précaires… on vous en dit pas plus

*********************

ET LES EXPOS D’AVANT ?

Elles sont toujours visibles depuis le jardin, en contournant le bâtiment par la gauche ?

On y trouve en ce moment des petits hybrides, nés de la rencontre entre le naturel et l’industriel, pensés et créés par des enfants de l’école de Poucharramet, guidés par l’artiste plasticienne Gaëlle Villedary.

Gaëlle était en résidence de territoire en Novembre et Décembre à 3PA, projet porté par l’association PAHLM (Pratiques Artistiques Hors les Murs).

Son travail sur la recherche d’un rituel pour célébrer le jour du dépassement est exposé dans la chapelle de l’espace Jallier à Carbonne, dans l’attente de pouvoir ouvrir au public.

ET PUIS ?

Autre histoire de fenêtre… en Octobre dernier, nous avons reçu à Bordanova (Lahage) la visite de la Compagnie la Bouillonnante, invitée par les associations Eurek’Art et Utopons. Une fenêtre, deux fauteuils… un espace de création instantané où, le temps d’un silence, les artistes écrivent le portrait des jeunes.

Cette rencontre donne ainsi lieu à un portrait individuel ou collectif, composé d’une trace écrite, photographique et sonore.

C’est un parti pris, celui de donner un visage aux “jeunes ruraux”, parfois invisibles, souvent stigmatisés, à travers une approche sensible du portrait et une démarche artistique singulière, et d’interroger la place de la jeunesse sur le territoire Coeur de Garonne.

Ce sont ces portraits qui seront exposés à nos fenêtres afin de vous les partager (une autre partie de l’exposition est visible au Local à Cazères).

********************

Ainsi, nos vitrines s’habillent, afin de mettre en valeur le travail d’artistes qui passent en résidence sur le territoire… pour un jour, une semaine ou un mois, ils repartent nourris dans leur création, et nous en laissent un témoignage…

De nouvelles œuvres feront donc leur apparition à nos fenêtres, on vous en informera !

On a hâte de pouvoir vous accueillir à l’intérieur, en attendant, bonne exploration !

Exposition visible depuis la rue, et le jardin (accessible par le chemin qui longe la Maison de la Terre !), à toute heure, et tous les jours !

gratuit

Exposition

Maison de la terre 7 rue des Hospitaliers Poucharramet Poucharramet Haute-Garonne



