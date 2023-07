La Maison de la Rivière La Maison de la Rivière Montaigu-Vendée, 16 septembre 2023, Montaigu-Vendée.

16 et 17 septembre Gratuit

Exposition Tim Flach à découvrir dans le moulin, sur les berges et au-dessus de la rivière.

Jeu de piste Tinéa et la comptine perdue. Gratuit, réservation en ligne sur www.maisondelariviere.terresdemontaigu.fr

Balades guidées en barque (le dimanche 17 septembre à 15h et 16h30). Gratuit, réservation par téléphone au 02.51.46.44.67.

La Maison de la Rivière Place du Gué des Joncs, 85600 Saint Georges de Montaigu Montaigu-Vendée 85600 Saint-Georges-de-Montaigu Vendée Pays de la Loire [{« link »: « http://www.maisondelariviere.terresdemontaigu.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Terres de Montaigu, La Maison de la Rivière