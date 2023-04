Brunch embarqué Juillet 2023 La Maison de la Rivière Montaigu-Vendée Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée

Brunch embarqué Juillet 2023 La Maison de la Rivière, 2 juillet 2023, Montaigu-Vendée. Brunch embarqué Juillet 2023 2 – 30 juillet, les dimanches La Maison de la Rivière Tarif unique : 25€ / personne C’est la sortie gourmande incontournable du week-end !

Embarquez sur la rivière et partagez des douceurs salées et sucrées préparées avec soin.

Ouverture des réservations : le mardi 2 mai 2023. Formule non guidée

Durée : 2h

Nombre de places limité à 12 pers. / barque La Maison de la Rivière Place du Gué des Joncs, 85600 Saint Georges de Montaigu Montaigu-Vendée 85600 Saint-Georges-de-Montaigu Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 06 96 23 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T11:00:00+02:00 – 2023-07-02T13:00:00+02:00

2023-07-30T11:00:00+02:00 – 2023-07-30T13:00:00+02:00 La Maison de la Rivière Vendée Tourisme

