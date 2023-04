Apéro embarqué Juillet 2023 La Maison de la Rivière Montaigu-Vendée Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée

Apéro embarqué Juillet 2023 La Maison de la Rivière, 1 juillet 2023, Montaigu-Vendée. Apéro embarqué Juillet 2023 1 – 29 juillet La Maison de la Rivière Forfait de 4 personnes : 80€. Personne supplémentaire : 15€ À la fermeture du site, privatisez une barque et naviguez sur la rivière pour

un apéro insolite. Autour d’un panier généreux de produits locaux, choisissez

votre coin de rivière préféré… et trinquez ! Ouverture des réservations : Mardi 2 mai 2023 La Maison de la Rivière Place du Gué des Joncs, 85600 Saint Georges de Montaigu Montaigu-Vendée 85600 Saint-Georges-de-Montaigu Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251069623 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T21:00:00+02:00

2023-07-29T19:00:00+02:00 – 2023-07-29T21:00:00+02:00 La Maison de la Rivière Terres de Montaigu

