Ouverture de la Maison de la Rivière La Maison de la Rivière, 1 mai 2023, Montaigu-Vendée. Ouverture de la Maison de la Rivière Lundi 1 mai, 14h00 La Maison de la Rivière Accès libre. Activités payantes. Au programme de ce premier jour d’ouverture : Location de barque pour 45 min. ou 1h30 (sans réservation). Le petit + : découvrez grâce à un support préparé par nos animateurs nature, la faune et la flore de la rivière.

A partir de 18€. Jeu de piste Tiné & la comptine perdue (sur réservation) : L’année passée, une terrible sécheresse à fait perde sa voix à la rivière. Depuis ce jour, on ne l’entend plus chanter… Aide Tinéa à trouver la mélodie, pour que la rivière puisse chanter à nouveau !

A partir de 3 ans. 8€ (dans la limite de 4 enfants). Exposition Tim Flach : Les photographies de Tim Flach, déjà exposées dans le monde entier, ont pour objectif de faire connaître le monde sauvage.

En accès libre et gratuit sur les berges et dans le moulin.

Sur la rivière grâce à une location de barque. En mai, la Maison de la Rivière vous accueille : le mercredi et le samedi de 14h à 18h.

