La Maison de la Presse (Le Pendragon) Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Maison de la Presse (Le Pendragon), 2 février 2023, .

Horaire :

Gratuit : Après la signature de ses œuvres en Suisse, au Luxembourg, dans diverses régions françaises, Dominique Letellier rencontrera ses lecteurs au Pendragon à Sotteville-lès-Rouen le 07 janvier 2023. La Maison de la Presse (Le Pendragon) 33, Place de l’Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu La Maison de la Presse (Le Pendragon) lieuville La Maison de la Presse (Le Pendragon) Departement Loire-Atlantique

La Maison de la Presse (Le Pendragon) Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

La Maison de la Presse (Le Pendragon) 2023-02-02 was last modified: by La Maison de la Presse (Le Pendragon) La Maison de la Presse (Le Pendragon) 2 février 2023 La Maison de la Presse (Le Pendragon) Nantes

Loire-Atlantique