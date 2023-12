Après la dédicace de ses romans à l’étranger, Dominique Letellier sera à la Maison de la Presse de Sotteville-lès-Rouen les 22 et 23 décembre 2023 La Maison de la Presse (Le Pendragon) Sotteville-lès-Rouen Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Sotteville-lès-Rouen Après la dédicace de ses romans à l’étranger, Dominique Letellier sera à la Maison de la Presse de Sotteville-lès-Rouen les 22 et 23 décembre 2023 La Maison de la Presse (Le Pendragon) Sotteville-lès-Rouen, 22 décembre 2023, Sotteville-lès-Rouen. Après la dédicace de ses romans à l’étranger, Dominique Letellier sera à la Maison de la Presse de Sotteville-lès-Rouen les 22 et 23 décembre 2023 22 et 23 décembre La Maison de la Presse (Le Pendragon) Entrée gratuite Les Editions de l’Aventure

L’évasion au détour de chaque page… Puteaux, le 4 décembre 2023 Après ses dédicaces à l’étranger, la rouennaise Dominique Letellier signe ses romans à la Maison de la Presse de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime, France) les 22 et 23 décembre 2023 Invitée à des événements culturels en France, au Luxembourg, en Suisse, la rouennaise Dominique Letellier signera ses romans à la Maison de la Presse, le Pendragon, à Sotteville-lès-Rouen en Seine-Maritime le vendredi 22 et le samedi 23 décembre 2023. Elle évoquera notamment « Enquête chez les Complicatorts ». L’action de ce titre faussement léger qui rend hommage aux journalistes d’investigation se situe en partie à… Sotteville-lès-Rouen. Les monuments, les rues de Rouen se découvrent dans « Moteur ! Nous jouons ! ». Dans ce quatrième livre (suspense / comédie), les héros participent à un jeu sous le signe du cinéma de 1930 à 1980 et de la bonne humeur. Ils voyageront ainsi en France, au Luxembourg. Les lecteurs des autres oeuvres de Dominique Letellier seront les invités de charmants (?) fantômes du 18e siècle en Seine-Maritime ou entraînés dans un thriller haletant à Vancouver au Canada. Dans chacun de ses ouvrages destinés aux adultes, Dominique Letellier célèbre les valeurs positives, le patrimoine, le courage, l’amitié, les relations humaines, tout en accordant une part importante à la psychologie. Les premières pages des romans de Dominique Letellier, une revue de presse française et étrangère figurent sur son site :

http://www.dominiqueletellier.com Pour des renseignements supplémentaires :

Les Editions de l’Aventure : http://www.editionsdelaventure.fr Les détails pratiques pour les dédicaces à la Maison de la Presse à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime, France) :

Dates : le vendredi 22 et le samedi 23 décembre 2023

Horaires : de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00

Lieu : le Pendragon – 33, Place de l’Hôtel de ville, à côté de la station de métro Hôtel de ville et d’un immense parking gratuit

Entrée : gratuite aussi, accès aux fauteuils roulants La Maison de la Presse (Le Pendragon) 33, Place de l’Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « http://www.dominiqueletellier.com »}, {« link »: « http://www.editionsdelaventure.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T09:00:00+01:00 – 2023-12-22T12:00:00+01:00

2023-12-23T14:30:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00 Dominique Letellier Les Editions de l’Aventure Les Editions de l’Aventure Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen Autres Lieu La Maison de la Presse (Le Pendragon) Adresse 33, Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen Ville Sotteville-lès-Rouen Departement Seine-Maritime Age min 15 Age max 99 Lieu Ville La Maison de la Presse (Le Pendragon) Sotteville-lès-Rouen latitude longitude 49.415489;1.090091

La Maison de la Presse (Le Pendragon) Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sotteville-les-rouen/