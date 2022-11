Atelier DIY : Créez une petite pièce de maroquinerie avec Nos Deux Mains La Maison de la Nutrition Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier DIY : Créez une petite pièce de maroquinerie avec Nos Deux Mains La Maison de la Nutrition, 28 janvier 2023, Bordeaux. Atelier DIY : Créez une petite pièce de maroquinerie avec Nos Deux Mains Samedi 28 janvier 2023, 14h00 La Maison de la Nutrition

Gratuit, sur inscription

À partir des chutes de cuir à disposition venez créer un modèle de porte-clef, petite maroquinerie ou petite pochette fabriqué 100 % à la main et cousu par vos soins. handicap moteur mi La Maison de la Nutrition 84 bis avenue Thiers 33100 Bordeaux Bastide Niel Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine Un moment de découverte pour s’initier à de la couture main. Tout public, dès 8 ans si accompagnés, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T14:00:00+01:00

2023-01-28T16:30:00+01:00

La Maison de la Nutrition 84 bis avenue Thiers 33100 Bordeaux Bastide Niel Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine

